Петропавловск-Камчатский, , 11:35 — REGNUMГлава Камчатского края Владимир Илюхин пригласил гостей Восточного экономического форума в павильон региона, выполненный в виде огромного камчатского краба. В павильоне будут представлены возможности туризма на полуострове, народные промыслы, продукция камчатских рыбопромышленных предприятий. Губернатор подчеркнул важность развития Северного морского пути для региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Илюхин «Новые возможности для региона открывают развитие Северного морского пути, проект создания курорта мирового уровня. Баланс завораживающей природы и экономического потенциала Камчатки является залогом успешного развития нашего края. Павильон Камчатки на «Улице Дальнего Востока» всегда становится местом притяжения гостей ВЭФ, Уверен, что юбилейный, пятый, форум не станет исключением».

Как сообщало ИА REGNUM, пятый по счету Восточный экономический форум пройдет 4−6 сентября во Владивостоке, на острове Русский.