Петропавловск-Камчатский, 30 августа 2019, 11:35 — REGNUMГлава Камчатского края Владимир Илюхин пригласил гостей Восточного экономического форума в павильон региона, выполненный в виде огромного камчатского краба. В павильоне будут представлены возможности туризма на полуострове, народные промыслы, продукция камчатских рыбопромышленных предприятий. Губернатор подчеркнул важность развития Северного морского пути для региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, пятый по счету Восточный экономический форум пройдет 4−6 сентября во Владивостоке, на острове Русский.