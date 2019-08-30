Архангельск, , 11:30 — REGNUMВторой архангельский авиаотряд собирается обновить парк воздушных судов. Первые соглашения о приобретении воздушных судов будут подписаны уже в ближайшие дни в рамках авиасалона «МАКС 2019», сообщают «Вести Поморья».

«Сегодня мы по лизингу приобретаем два самолёта Л410 при помощи администрации области и Игоря Анатольевича Орлова уже хорошо, в перспективе, я думаю, будет определённая помощь от собственника в обновлении парка и вертолётов МИ-8, которые востребованы в регионе», — заявил новый гендиректор авиаотряда Николай Соловьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернаторы Архангельской области Игорь Орлов и Ненецкого АО Александр Цыбульский подписали соглашение о создании авиакомпании «Арктика» на базе АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Предполагалось, что новая авиакомпания будет использовать воздушные суда отечественного производства, а именно: Superjet RRJ-95, винтовых Л-410 УВП Е20, в дальнейшем ИЛ-114−300, грузовых ИЛ-112 и магистрального самолета МС-21. Однако проект провалился — авиаторы выступили против реформ, решив, что это путь к банкротству предприятий. Конфликт вышел на федеральный уровень, и проект пришлось свернуть.

Теперь архангельский губернатор строит планы по развитию малой авиации с новым гендиректором авиаотряда — бывшего главу после публичного несогласия с губернаторским проектом уличили в нарушении финансовой дисциплины.