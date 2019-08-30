Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUMРостовские власти расторгли договор с перевозчиком ООО «Автоколонна 1559». Это связано с многочисленными обращениями граждан и регулярными нарушениями. Об этом информирует департамент транспорта Ростова-на-Дону.

«По результатам проведенного запроса ценовых предложений маршруты №40-МТ и №11 переданы на временное обслуживание ООО «ТрансЭкспорт» (до проведения конкурса). Перевозчиком заявлены автобусы, оснащенные газовыми двигателями экологического класса Евро-5 и оборудованные специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения», — отмечается в сообщении.

Кроме обновления и увеличения числа единиц подвижного состава, схема маршрута №11 продлена до Пригородного автовокзала.