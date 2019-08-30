Благовещенск, 30 августа 2019, 11:23 — REGNUMГубернатор Амурской области Василий Орлов позвал гостей V ВЭФ оценить преимущества региона. В павильоне Приамурья на выставке «Улица Дальнего Востока» будут представлены достижения аграрного сектора региона, золотодобыча, масштабные проекты в сфере энергетики, преимущества соседства с КНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 4−6 сентября 2019 года.