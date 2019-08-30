Анадырь, , 11:21 — REGNUMЭкспозиция Чукотского автономного округа на главной выставке юбилейного Восточного экономического форума «Улица Дальнего Востока» оставит яркое впечатление и вызовет желание своими глазами увидеть уникальную природу, богатство традиций и возможностей региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Чукотка самый загадочный регион России — суровый и прекрасный, регион, где добываются нужные для страны ресурсы. Здесь залегает стратегический минеральный запас России и реализуются масштабные на Дальнем Востоке проекты. Здесь находится граница мирового времени, рождается новый день.

На Чукотке мы первыми в стране встречаем рассвет и целых 11 раз Новый год. Мы завтракаем красной икрой, наблюдая самые красивые рассветы и закаты. Здесь находится источник полной летописи климатических изменений Земли — загадочное реликтовое озеро Эльгыгытгын. Здесь, на о. Врангеля, родильный дом белых медведей. А еще Чукотка — это последнее пристанище мамонтов», — пригласил глава Чукотского автономного округа Роман Копин гостей форума в павильон региона.

В павильоне округа — интерактивная инсталляции истории развития инвестиций с 2013 по 2035 год: туризм, промышленность, народный промысел, культура.

Как сообщало ИА REGNUM, V ВЭФ пройдёт на острове Русский с 4 по 6 сентября, каждый регион Дальнего Востока представит себя, свои возможности, достижения и уникальность.