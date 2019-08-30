Москва, , 11:11 — REGNUMСитуация в российском АПК благополучна как никогда, у сектора есть большие перспективы для дальнейшего роста, заявил на конференции «Иностранные инвестиции в российский бизнес 2020: риски vs возможности» известный международный инвестор Джим Роджерс.

Дональда Трампа». Джим Роджерс «Как инвестора в любой стране мира меня интересуют не существующие препятствия для развития, а скорее возможность их преодоления и готовность страны к изменениям. 4 года назад я увидел, что многое в России меняется и начал инвестировать в российский бизнес. Как независимый директор ФосАгро — крупнейшего поставщика продукции для аграриев — я вижу, что с каждым днем российское сельское хозяйство растет, используя ситуацию, сложившуюся на мировых рынках не без участия».

Рассуждая о международном имидже России, Роджерс отметил, что Россию, по его наблюдениям, не любят за наличие огромных и более дешевых природных ресурсов. «Я же сохраняю оптимизм относительно будущего российской экономики, тем более, что для многих ее сегментов большие возможности открывают добрососедские отношения с Китаем», — добавил он.

«Как бы то ни было Россия сегодня — одна из лучших стран для инвестиций, ею и останется. К 2020 году российская экономика будет чувствовать себя куда лучше мировой», — заключил господин Роджерс.

Последние несколько лет Россия занимает ведущие позиции в мире по экспорту пшеницы, активно развивая экспортный потенциал. По планам Минсельхоза России, экспорт продукции АПК к 2024 году должен достигнуть $45 млрд. Рост сельского хозяйства стимулирует развитие смежных отраслей. Россия — единственная страна в мире, которая не только полностью обеспечивает себя всеми тремя основными видами минеральных удобрений, но и насыщает ими мировые рынки.

Напомним, этой весной Джим Роджерс прогнозировал высокую динамику роста внутреннего рынка минеральных удобрений. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в первом полугодии 2019 года внутреннее потребление удобрений выросло на 14,1% до 5,46 млн т. По информации РАПУ, в пятерку крупнейших поставщиков на внутренний рынок по итогам полугодия входят «ФосАгро» (27%), «ЕвроХим» (18%), «Уралхим» (13,8%), «Акрон» (11%) и «Куйбышевазот» (9,7%).

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