Челябинск, , 11:10 — REGNUMВ Челябинскую область прибыло 183 тонны размороженной рыбы с Дальнего Востока. Температура перевозки оказалась от минус 12,7 до минус 15 градусов при необходимых минус 18, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с признаками дефрострации (размораживания) в регион поступило 3,2 тонны молок горбуши и 180 тонн собственно горбуши. Товар был отправлен со станций Мыс Чуркин и Гайдамак и следовал в Челябинск. Нарушение было выявлено 28 и 29 августа при ветеринарном контроле.

Подозрительная продукция находилась в четырёх вагонах. Пока её продавать запрещено. Сейчас рыбу проверят по органолептическим и микробиологическим показателям, и если по итогам признают безопасной, то разрешат продажу.