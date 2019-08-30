Сеул, , 11:19 — REGNUMМинистр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сделала финансовый вклад в инвестиционный фонд «Непобедимая Корея». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, глава МИД посетила один из филиалов банка Nonghyup Bank сегодня, 30 августа. Сколько именно средств вложила дипломат пока не сообщается.

Ранее, 26 августа свой вклад в инвестиционный фонд «Непобедимая Корея» внес и президент страны Мун Чжэ Ин. Известно, что глава государства внес в фонд 50 млн вон (~$41 400), а также призвал деловые круги проявить к интерес к данному фонду.

Фонд «Непобедимая Корея» — фонд, созданный для поддержки отечественных компаний, работающих в сфере сырья, запчастей и оборудования, а также направленный на преодоление трудностей, вызванных экспортными ограничениями Японии.