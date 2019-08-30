Варшава, , 11:06 — REGNUMПредставители США, Польши и Украины 31 августа соберутся в Варшаве для подписания соглашения «о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа», 30 августа сообщает ТАСС.

«Документ подпишут Пётр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ (сжиженного природного газа — ИА REGNUM ), а также газовых соединений в регионе», — сказано в сообщении.

Представители трёх стран также обсудят вопросы сотрудничества в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша заявила о готовности продавать Украине американский сжиженный газ через газопровод в Хермановице.

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