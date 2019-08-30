Вашингтон, , 11:04 — REGNUMДолгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте понижены до «SD» — уровня выборочного дефолта. Такую оценку экономике страны даёт международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Валютные суверенные кредитные рейтинги Аргентины понижены с «B-» до «SD» на фоне принятого властями решения о реструктуризации долга. Краткосрочные рейтинги эмиссии понижены до «D».

"Это является дефолтом по нашим критериям», — говорится в сообщении организации.

Так как уже вступили в силу новые условия обращения краткосрочных облигаций, дефолт не произошел, поэтому 30 августа долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины будут повышены до «CCC-», отметили в S&P.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа министр экономики Аргентины Эрнан Лакунса заявил, что правительство не в силах выполнить краткосрочные договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) и будет стремиться к реструктуризации аргентинского долга.

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