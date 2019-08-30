Барнаул, , 10:48 — REGNUMБолее 50 нелегальных мусорных полигонов (не прошедших экологическую экспертизу и не включённых в государственный реестр) будут использоваться официально для хранения отходов в Алтайском крае. Такое решение приняли на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин, слова которого цитирует ГТРК «Алтай», на сегодня в регионе официально допущены к работе 17 полигонов, но это не решает проблему с дефицитом мест для хранения отходов. Ситуацию осложняет большая удалённость официальных полигонов от мест образования отходов. Это самым негативным образом сказывается на формировании тарифа на вывоз мусора.

По словам Владимира Попрядухина, законодательные поправки, разрешающие регионам до 2023 года размещать отходы на так называемых «исторически сложившихся» свалках, одобрены на федеральном уровне.

Напомним, с 1 января 2019 года практически все регионы перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Однако в процессе работы по этой схеме возникли проблемы, и в конце мая 2017 года алтайские власти актуализировали документы. По признанию руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора.

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