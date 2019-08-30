Севастополь, , 10:46 — REGNUMДирекция капитального строительства Севастополя не забрала у подрядчика аванс после расторжения контракта. Об этом 30 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Балаклавского района города.

«Госбюджетное учреждение заключило в 2017 году договор с ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ при строительстве детского сада в селе Гончарное. Был выплачен аванс в размере 2,3 млн рублей. Позже контракт расторгли, но аванс остался у подрядчика», — отметили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, государственным заказчиком не принимались достаточные меры по взысканию неосвоенного аванса. Только после предписания дирекция капстроительства обратилась в суд с иском о взыскании перечисленных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя перечислило более двух миллиардов рублей аванса на расчётный счёт экс-подрядчика КОС «Южные» в ПАО «ОФК БАНК», у которого была отозвана лицензия на ведение банковских операций. Бюджетные средства до сих пор не удалось вернуть.