Сеул, , 10:51 — REGNUMПравительство Японии одобрило поставку фтористого водорода в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, власти Японии дали разрешение одной компании осуществить поставку фтористого водорода в Южную Корею. По предварительным данным, высококонцентрированный материал будет поставлен компании Samsung Electronics.

Известно, что после введения экспортных ограничений Япония впервые дала разрешение на продажу фтористого водорода.

Однако ранее, 7 и 19 июля правительство Японии также одобрило поставку в Южную Корею резисторов.

Согласно данным министерства, в июле экспорт фтористого водорода из Японии сократился на 83,7%, до 479 тонн.