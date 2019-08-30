Хабаровск, 30 августа 2019, 10:48 — REGNUMГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал пригласил гостей юбилейного Восточного экономического форума в павильон региона. Там посетители смогут увидеть, как строятся боевые корабли и истребители пятого поколения, современные морские порты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хабаровский край — один из крупнейших и уникальных регионов России. Флагманами промышленного производства выступают авиа‑ и судостроение. Благодаря нашим авиастроителям встаёт на крыло истребитель пятого поколения СУ-57. Узнать, как строятся боевые корабли, вы сможете, посетив специальную зону «Судостроение». Это миниатюрная модель судостроительного завода с искусственной рекой и плывущими по ней моделями выпускаемых в крае судов».
Сергей Фургал

Также на ВЭФ будут представлены проекты строительства современных морских перегрузочных комплексов в портах Ванино и Советская Гавань.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 4−6 сентября.