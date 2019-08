Пекин, , 10:15 — REGNUMКитайский строительный банк, являющийся одним из крупнейших в стране государственных коммерческих банков, на 4,87% увеличил чистую прибыль в первой половине 2019 года до 154,19 млрд юаней (около $22 млрд), сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

На конец июня, совокупные активы кредитора составили 24,38 млрд юаней, что на 5% выше, чем наконец 2018 года. Доля неработающих займов банка составила 1,43% на конец июня 2019 года, что на 1,46% ниже, чем на конец 2018 года. Процентный доход банка вырос на 4,57% относительно указанного периода годом ранее до 250,44 млрд юаней, обеспечив 69,28% от общего оборота банка.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский акционерный коммерческий банк Bank of Jiangsu Co., Ltd. отчитался о росте чистой прибыли за первое полугодие 2019 года на 14,9% в годов исчислении.

