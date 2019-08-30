Елабуга, Татария, , 10:03 — REGNUMАрбитражный суд Татарии ввёл в отношении резидента особой экономической зоны «Алабуга» — АО «Интерскол-Алабуга» последний этап банкротства. «Дочерняя компания» подмосковного общества «Интерскол», производящего электроинструменты, пройдя через наблюдение, была признана банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать должника — акционерное общество «Интерскол-Алабуга», г. Елабуга (ИНН 1 646 021 230, ОГРН 1 071 674 000 936), несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на четыре месяца ( до 23.12.2019 года)», — отмечается в решении суда.

Конкурсным управляющим назначен Вениамин Тин из московской СРО «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет». Следующее заседание по рассмотрению отчёта о результатах проведения конкурсного производства или вопроса продления назначено на 16 декабря 2019 года. Решение еще может быть обжаловано.

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Напомним, завод в «Алабуге» был запущен в 2014 года, как производственная площадка компании «Интерскол». На предприятии числится порядка 250 сотрудников. Претензии к елабужской «дочке» появились в августе 2018 года у «Сбербанка», которого в деле потом сменил правопреемник — компания «СБК Геофизика». Сумма претензий составила свыше 1,18 млрд рублей. В марте 2019 года компанию взяли под наблюдение. Тем временем кредиторы активно начали пополнять базу ходатайствами о включении в реестр. Среди них была замечена и компания «Шанхай Джойе импорт энд экспорт КО, ЛТД» из Китая с претензиями на сумму 600 млн рублей.