Барнаул, 30 августа 2019, 09:54 — REGNUMНесмотря на то, что износ трамвайно-троллейбусного парка в Барнауле (Алтайский край) составляет 97%, руководство «Горэлектротранса» утверждает, что предприятию не нужны списанные трамваи из Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Барнаульские транспортники, пообщавшись со своими коллегами из соседней Новосибирской области, пришли к выводу, что лучше отремонтировать свой изношенный парк.
«Коллеги из Новосибирска к нам приезжали. Они порядка 20 вагонов получили и сразу их поставили на капитально-строительный ремонт. А какой смысл тратить деньги на транспортные расходы, если у нас свои вагоны есть под капитальный ремонт?», — пояснил в интервью ГТРК «Алтай» главный инженер барнаульского «Горэлектротранса» Александр Хвощий.
Напомним, ранее о том, что Алтайский край может бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы сообщил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев в официальном ответе активистам «Гражданского патруля».
Однако в «Горэлектротнансе» говорят, что приобретать списанные вагоны из Москвы экономически невыгодно. К тому же столичные трамваи отличаются моделью от барнаульских. А это значит, придётся перестраивать ремонтные цеха.
Любопытно, что в феврале 2018 года Москва, несмотря на просьбу, отказалась дарить списанные трамваи Томску. По данным «Томск.ру», письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой безвозмездно передать Томску 25 трамваев и 20 троллейбусов из числа исключенных из пассажирской эксплуатации омские власти написали в феврале 2018 года. Но в ответ пришел отказ: в апреле заммэра Москвы сообщил, что «передача транспортных средств городу Томску не представляется возможной, в связи с тем, что обновление подвижного состава ограничено, а все транспортные средства, находящиеся на балансе ГУП «Мосгортранс», задействованы в обслуживании населения на регулярных маршрутах города Москвы».