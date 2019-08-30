Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUMОбъём чистой прибыли, полученной «Совкомфлотом» в первом полугодии 2019 года составил по МСФО $91 млн (6 млрд рублей) против убытка $58 млн, полученного в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Валовая выручка компании в январе-июне 2019 года составила $828 млн (55 млрд рублей), что на 16,6% больше, чем в первой половине прошлого года.

Комментируя итоги работы предприятии в первом полугодии, генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил, что положительные результаты обусловлены успешной работой судов, занятых в индустриальных нефтегазовых проектах, а также реализацией других проектов.

«Основываясь на прогнозе соотношения спроса и предложения на танкерный тоннаж и с учетом фактора сезонности, мы сохраняем осторожный оптимизм относительно результатов II полугодия, а также перспектив на 2020 год», — сказал глава компании.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, обеспечивающая морскую транспортировку углеводородов и обслуживающая шельфовую разведку и добычу нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот группы состоит из 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.

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