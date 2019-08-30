Нижний Новгород, , 09:48 — REGNUMВ Поволжье в январе-июне текущего года объём инвестиций снизился, среди 14 регионов округа рост показали только четыре субъекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Росстат.

В Приволжском федеральном округе в I полугодии инвестиции в основной капитал составили 905 830,1 млн рублей, что на 2,7% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Отметим, что в России в целом за указанный период обеспечен инвестиционный рост на 0,6%.

Инвестиционный рост в округе обеспечили четыре региона — Башкирия (+13,6%), Прикамье (+6,9%), Кировская (+7,9%) и Пензенская области (+1,3%).

Максимальный спад за указанный период произошёл в Марий Эл (-20,7%), далее идут Саратовская область (-13,4%), Мордовия (-9,8%), Нижегородская область (-9,7%), Ульяновская область (-9,6%) и Оренбуржье (-9,4%).

На долю регионов Поволжья приходится 13,5% всего объёма инвестиций в основной капитал в России. Среди регионов Поволжья наибольший инвестиционный объём приходится на Татарию — 3,3% в структуре всего объёма инвестиций в России. В числе лидеров также Башкирия (доля 1,6%), Пермский край (1,5%), Нижегородская и Самарская области (по 1,4%). Минимальные доли приходятся на Марий Эл (0,1%), Мордовию (0,2%) и Чувашию (0,3%).

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