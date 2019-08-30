Москва, , 09:43 — REGNUMСентябрь будет интересным месяцем в плане денежно-кредитной политики российского Центробанка. В первый месяц осени с большой долей вероятности ключевая ставка будет сокращена еще на 25 базисных пунктов, до уровня 7% годовых, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В качестве аргумента регулятор будет использовать официальные данные по инфляции — они вполне стабильны и позволяют смягчать денежно-кредитную политику.

ЦБ может упомянуть, что инфляционные ожидания российских граждан, вопреки низких цифрам инфляции, все еще очень негативны, но вряд ли это может стать поводом для того, чтобы Центробанк изменил свою позицию по ставке.

Снижение ключевой ставки может в моменте слегка поддержать позиции рубля, но стратегически все это уже учтено в ценах и не имеет особенного значение для поведения национальной валюты.

Далее, вероятно, ЦБ РФ возьмет паузу как минимум до конца 2019 года для того, чтобы понаблюдать за развитием событий и сформировать более предметное представление о происходящем», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов с 7,5% до 7,25%.