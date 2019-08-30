Красногорск, , 10:49 — REGNUMВ Подмосковье букет цветов к 1 сентября в среднем обойдётся родителям от 550 до 1,9 тыс. рублей. Это стандартные букеты из хризантем, невысоких роз, гладиолусов или гербер, сообщается 30 августа на портале правительства региона.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, торговлю цветами ведут в специализированных магазинах, на розничных рынках региона и в многочисленных павильонах и киосках. Всего в области насчитали 287 нестационарных торговых объекта по продаже цветов, 252 из которых — это павильоны, а 35 — киоски.

Букеты можно будет составить самим или воспользоваться акцией на готовые. По данным министерства, самые ходовые букеты обойдутся потребителям в сумму до 1,3 тыс. рублей. Что касается покупки отдельных цветов, то средняя цена одной хризантемы составляет 73 рубля, розы — 85 рублей, гладиолуса — 95 рублей, герберы — 80 рублей. Гортензии и подсолнухи обойдутся дороже — по 420 и 150 рублей за штуку соответственно.

Самые ходовые букеты стоят от 500 до 1,3 тысячи рублей. Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 73 рублей за штуку, 50-сантиметровые розы будут стоить порядка 85 рублей за штуку, герберы — 80 рублей, гладиолусы — 95 рублей, подсолнух — 150 рублей, гортензии — 420 рублей за штуку.

Напомним, как ранее сообщало, в магазины Подмосковья поступит около 3 млн штук цветов, выращенных в хозяйствах региона.