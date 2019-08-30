Южно-Сахалинск, 30 августа 2019, 09:39 — REGNUMВрио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко пригласил гостей и участников V Восточного экономического форума в павильон островного региона на «Улице Дальнего Востока», передаёт корреспондент ИА REGNUM

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«Достижения и перспективы области мы представили на выставке «Улица Дальнего Востока». Наша экспозиция познакомит посетителей со стратегическими проектами развития островного региона, достижениями в нефтегазовом комплексе, историями успеха в освоении Дальневосточного гектара, туристическими маршрутами Сахалина и Курил».
Валерий Лимаренко

Врио главы Сахалина отметил, что гости павильона смогут даже выиграть бесплатный тур на Сахалин и подчеркнул, что на островах будут рады видеть путешественников.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройд`т во Владивостоке 4−6 сентября.