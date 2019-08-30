Йошкар-Ола, , 09:27 — REGNUMВ Марий Эл наблюдается инвестиционный спад. В развитие экономики и социальной сферы в республике инвестировано почти на 21% меньше, сообщает Маристат по итогам I полугодия 2019 года.

По данным ведомства, в январе-июне 2019 года в республике за счёт всех источников финансирования направлено 8937,7 млн рублей инвестиций в основной капитал. Это на 20,7% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду (в сопоставимых ценах).

Согласно представленной информации, в структуре освоенных инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес составили затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря и других объектов (36,8% инвестиций в основной капитал). На строительство жилых зданий и помещений направлено 35,1% объема инвестиций, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений — 24,7%.

По последним данным Росстата, в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Поволжье снизились на 2,7%, в то время как в целом в России выросли на 0,6%. Инвестиционный рост в округе обеспечили четыре региона — Башкирия, Прикамье, Кировская и Пензенская области. На долю Марий Эл в России приходится 0,1% от общего объёма инвестиций.