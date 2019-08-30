Якутск, , 09:25 — REGNUMЭкспозиция Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока» на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке представит ювелирные изделия, образцы народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, экологически чистую продукцию из дикоросов и северный чай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы открыты для сотрудничества на благо развития Дальнего Востока и готовы рассказать вам о перспективных проектах: строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей, уникальные туристские бренды и продукция резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка», — пригласил в павильон Якутии гостей форума глава республики Айсен Николаев.

Якутия в этом году разыграет среди гостей и участников ВЭФ бриллиант.

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Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Организаторы мероприятия в эти дни ведут финальные подготовительные работы перед встречей гостей. В форуме примет участие президент РФ Владимир Путин. Гостей ВЭФ ждёт обширная деловая и культурная программа.