Москва, , 09:24 — REGNUMРост потребительского кредитования в России замедлился в июле до 7,6%, тогда как годом ранее составил 36%. Такие данные приводит бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

В июле объем потребительских кредитов увеличился до 254 млрд рублей, что на 7,6% больше июльского показателя 2018 года. Сравнение июля 2018 года (236 млрд рублей) с июлем 2017 года (174 млрд рублей) показывало рост почти на 36%.

Гендиректор БКИ Олег Лагуткин отметил, что темпы роста всего розничного банковского кредитования, включая обеспеченное, замедлились. В 2017 и 2018 годах большее число клиентов получали большее количество кредитов, за счет этого происходил рост, однако в текущем году кредитов выдаётся почти столько же, растут лишь суммы.

Количество кредитов выросло с 1,38 млн в июле 2018 года до 1,4 млн. Ссуда, в среднем, составила 181 тыс. рублей, тогда как годом ранее составляла 171 тыс. рублей.

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