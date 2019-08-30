Красноярск, , 09:23 — REGNUMГубернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что ситуация в финансовой сфере региона является лучшей за последние десять лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

«В этом году в финансовом плане ситуация очень хорошая, лучшая за последние десять лет», — сказал Усс журналистам, добавив, что регион завершит этот год без дефицита бюджета.

Губернатор напомнил, что к Универсиаде (состоялась в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ) край подошёл с госдолгом в размере более 105 млрд рублей.

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«Я говорю осторожно, но думаю, что в январе мы преодолеем эту психологическую границу и снизим госдолг до 90 миллиардов рублей», — сказал Усс.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года расходы краевого бюджета составили более 110 млрд рублей (44,8% от годового плана). Доходы составили 124 млрд (54% от годового плана).