Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM24 мобильных медицинских комплекса поступят в больницы Ростовской области до конца текущего года. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

На закупку флюорографов, комплексов для оказания первичной медико-санитарной помощи и передвижных маммографов из федерального бюджета выделено порядка 210,4 млн рублей.

Современное оборудование и технику уже получили центральные районные больницы Зимовниковского и Орловского районов.

Районная больница Зимовниковского района получила передвижной флюорограф.

Орловскую ЦРБ оснастили автоматизированной системой записи пациентов. Кроме этого здесь были отремонтированы холлы поликлиники, закуплены аппарат УЗИ и другая техника. На оснащение Орловской районной больницы направлено более 27 млн рублей.

«По решению губернатора Орловской ЦРБ выделены средства — около 3 млн рублей — на капремонт и обновление лифтового оборудования», — сообщают чиновники.

Напомним, что обновление больниц и оснащение их современным оборудованием в Ростовской области проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».