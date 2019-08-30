Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUMЛицензии на отработку двух новых участков Воргашорского каменноугольного месторождения с общими запасами 20 млн тонн угля марок 1Ж и ГЖО приобрела компания «Воркутауголь». Об этом сообщила пресс-служба группы «Северсталь».

Уголь (cc) Alexander G

Освоение первого участка в юго-западной части месторождения с запасами 9,1 млн тонн угля металлургической марки 1Ж запланировано на осень 2022 года. Второй блок с 9,5 млн тонн горной массы энергетической марки ГЖО будет отработан до 2029 года.

По словам генерального директора компании «Воркутауголь» Сергея Лихопуда, в связи с приобретением новых лицензий в компании ожидают увеличения объемов добычи угля. «Отработка новых блоков продлит работу шахты — это важный шаг для дальнейшего развития как самой «Воргашорской», так и всей нашей компании», — отметил он.

Шахта «Воргашорская» — крупнейшее угледобывающее предприятие в европейской части России. Отрабатывает месторождение на севере Коми. В 2018 году «Воргашорская» добыла 2,9 млн тонн угля. Компания входит в ПАО «Северсталь».

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