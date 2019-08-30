Хабаровск, , 09:26 — REGNUMВ Хабаровске началось строительство первого в истории региона аквапарка. Площадь объекта — 60 тыс. кв. метров, стоимость — более 6 млрд рублей. Проект входит в перечень инвестиционных приоритетных проектов Хабаровского края и будет представлен на V ВЭФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подобных сооружений в городах с населением менее 1 млн человек нет. Хабаровск станет первым. Сдать аквапарк в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года. Он будет включать ленивую реку, волновой бассейн, кафе, рестораны, детские развлекательные зоны, бассейн с пляжной зоной на крыше. На ВЭФ-2019 проект будет представлен банкам, планируется заключить соглашения о кредитовании на сумму 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, V ВЭФ пройдет во Владивостоке 4−6 сентября.