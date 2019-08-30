Ямусукро, , 09:16 — REGNUMПравительство Кот-д'Ивуара подписало соглашение о строительстве автосборочного завода Toyota в стране. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали.

Соглашение было подписано в четверг, 29 августа, на Токийской международной конференции по развитию Африки, проходящей в Иокогаме (Япония) премьер-министром Кот-д'Ивуара Гон Кулибали и Итиро Кашитани, генеральным директором Toyota Tsusho, одного из подразделений автомобильной и промышленной группы Toyota.

В заявлении не приводится подробностей о количестве или типе автомобилей, которые Toyota будет производить в Кот-д'Ивуаре, но говорится, что процесс создания завода будет запущен до конца года.

Столкнувшись со стагнацией продаж в развитых экономиках, многие автопроизводители в том числе Toyota, Volkswagen, BMW и Nissan стремятся выйти на африканский рынок, считающийся одним из последних неосвоенных рынков сбыта новых автомобилей, сообщает агентство. В рамках своего продвижения на континент Toyota Tsusho приобрела французского автомобильного ритейлера CFAO, который работает в 35 странах Африки, в 2016 году. Toyota уже производит автомобили в ЮАР, которая имеет хорошо развитую автомобильную промышленность.

VW и Nissan также намерены открыть заводы в Нигерии, Кении и Гане. Honda и Peugeot запустили сборочные заводы в Нигерии, а также Peugeot открыл заводы в Кении.