Уфа, , 09:02 — REGNUMПодольское медно-цинковое месторождение начали разрабатывать в Башкирии. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам чиновников, месторождение должно стать одним из самых крупных в стране по объёмам добычи и войти в тройку ключевых объектов сырьевой базы ООО «УГМК-Холдинг».

»Сегодня очень важный день для нашей республики. Начинается разработка одного из крупнейших месторождений в Российской Федерации, которое на десятилетия обеспечит промышленность горно-рудным сырьём», — сообщил врио Главы Башкирии Радий Хабиров на открытии разработки месторождения.

Напомним, что Подольское медно-цинковое месторождение открыто в 1971 году. На двух залежах разведаны запасы медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Специалисты оценили их объем в 88,6 млн тонн руды.