Сеул, , 08:34 — REGNUMК 2023 году бюджет Южной Кореи может превысить отметку в 600 трлн вон (~$496,39 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что государственный долг страны также может достигнуть отметки 1 квдрлн вон (~$827,3 трлн). Бюджетные расходы в 2019 — 2023 года в среднем будут увеличиваться на 6,5% в годовом исчислении.

По прогнозам правительства, в 2018 году бюджетные расходы страны должны были зафиксировать на уровне 504,6 трлн вон (~$417,46 млрд), в 2021 году — 535,9 трлн вон (~$443,36 млрд), 2022 году — 567,6 трлн вон (~$469,58 млрд).

Однако в этом году правительство увеличило бюджетные расходы на 2020 год, до 513,5 трлн вон (~$424,83 млрд). Предполагается, что расходы в 2021 году также будут увеличены до 546,8 трлн вон (~$452,38 млрд), к 2022 году — до 575,3 трлн вон (~$475,96 млрд).

Если такие темпы роста бюджета сохранятся, то к 2023 году расходы бюджета могут превысить отметку 600 трлн вон (~$496,39 млрд).

Что касается налоговых поступлений, то налоговый доход страны, должен увеличиться с 154,7 трлн вон (~$127,98 млрд) в этом году до 187,6 трлн вон (~$155,2 млрд) в 2023 году.

По предварительным данным, госдолг Южной Кореи также увеличится до 39,8% в 2020 году, до 42,1% — к 2021 году и до 46,4% — к 2023 году.