Казань, , 08:26 — REGNUMВ Татарии по итогам первого полугодия 2019 года средние пенсии жителей республики снова начали отставать от стоимости «минимального бюджета», который требуется для поддержания активного физического состояния человека и оплаты всех базовых затрат по нижней планке. Отчёт о показателях обнародовал Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 1 июля 2019 года средние назначенные пенсии хоть и выросли на 2,2% относительно показателей прошлого года, составив 13 802,96 рубля, но до минимального потребительского бюджета пенсионера не дотянули. Так, на второй квартал 2019 года для пенсионера-мужчины уровень «бюджета» — 13 924 рубля, а пенсионера-женщины — 14 028 рублей.

Для справки: прожиточный минимум пенсионера на тот же период установлен на уровне 7742 рублей.

Между тем, именно в Татарии живёт один из самых богатых пенсионеров России. По итогам 2010 года выплаты бывшему главе Татарии, а ныне госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву составляли 352 тыс. рублей. Также семью Шаймиевых журнал Forbes включил в тройку самых богатых в России.

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Напомним, 28 августа 2019 года глава Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя ИА REGNUM данные органов статистики о числе малоимущих в России, отметил, что число нищих растёт и «нет никаких признаков того, что граждане РФ стали жить лучше».