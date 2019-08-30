Новосибирск, , 08:21 — REGNUMВ Новосибирском аэропорту «Толмачёво» открыли новый цех бортового питания, сообщили ИА REGNUMв правительстве региона.

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» запущен новый цех бортового питания Правительство Новосибирской области

По словам губернатора области Андрея Травникова, новый цех совместного с LSG Sky Chefs предприятия «Толмачёво Кейтеринг» по своим производственным мощностям превосходит цеха многих российских авиаузлов.

Фабрика, которая ежедневно может производить более 16 тысяч рационов, построена за год. Инвестиции в проект составили почти 600 млн рублей. На сегодня создано 350 рабочих мест, в перспективе — увеличить количество до 500 мест.

Сегодня до 70% сырья и упаковки цех закупает у новосибирских производителей, в планах — довести эту составляющую до 90%.

«Строительство этого цеха — важный этап дальнейшего развития международного аэропорта Новосибирск «Толмачёво», — отметил Травников. — Для того чтобы удерживать лидерские позиции, продолжать развивать аэропорт как межрегиональный хаб, необходимо создавать комфортные условия и для пассажиров, и для сотрудников компаний и предприятий, работающих в аэропорту».

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что хочет, чтобы здание новосибирского аэропорта расходилось на открытки.

Читайте ранее в этом сюжете: Травников хочет, чтобы новосибирский «Толмачёво» расходился на открытки