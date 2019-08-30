Чебоксары, , 08:18 — REGNUMВ Чувашии суд удовлетворил заявление энергетиков по делу о банкротстве «Водоканала» в Канаше о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица. Речь идёт о сумме в размере почти 24,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ суда.

Иски о привлечении к субсидиарной ответственности подало ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», затем — конкурсный управляющий. 19 августа Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление энергетиков.

«Признать доказанным наличие оснований для привлечения Деревягиной Марины Анатольевны к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», — говорится в сообщении.

Этим же решением приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего общества о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчётов с кредиторами. Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Согласно документу, размер ответственности определён в размере 24 697 283,53 рублей.

Отметим, решением Арбитражного Чувашии от 7 декабря 2017 года (резолютивная часть от 30.11.2017) ООО «Водоканал» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства. В феврале 2019 года от конкурсного управляющего поступило заявление к Марине Деревягиной о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Водоканал» и взыскании с нее 24 697 283 рублей 53 копеек в конкурсную массу должника.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Водоканал» зарегистрировано в 2012 году, адрес местонахождения — Канаш. Уставный капитал составляет 12 тыс. рублей. Учредителем заявлен Андрей Данилов.