Париж, , 07:55 — REGNUMГосударственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер заявила о выплате 350 тыс. евро торговцам, чья деятельность пострадала от проведения саммита G7 в Биаррице с 24 по 26 августа, сообщает Le Figaro.

«Мы приветствуем торговцев, которые не были государственными чиновниками, но которые играли в эту игру в течение четырех дней. Будет законно дать им компенсацию», — заявила Аньес Паннье-Рунашер.

Ранее госсекретарь посетила некоторые городские магазины в Биаррице, в том числе магазины, расположенные в красной зоне, где безопасность была максимальной и куда могли входить только аккредитованные лица и жители.

Патрик Дарригаде, управляющий магазином печати заверил, что «потерял 28 000 евро за четыре дня».

«Это была худшая неделя», — отметила Жоэль Ваше, менеджер в магазине одежды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции 68 человек были задержаны во время проведения саммита «Большой семерки» в Биаррице, и 38 из них были помещены под стражу.

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