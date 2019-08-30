Сеул, , 07:55 — REGNUMВ июле 2019 года в Южной Корее зафиксировали рост промышленного производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, промышленное производство страны увеличилось на 1,2%. Известно, что в мае текущего года промышленное производство напротив сократилось на 0,2%, а в июне — на 0,6%.

Как отмечают специалисты, в горнодобывающей отрасли отметка выросла на 2,7%, в обрабатывающей — на 2,6%, в энергетической — на 3,7%.

Также отмечается улучшение показателей в сфере финансов, страхования и информационно-коммуникационных технологий. С другой стороны, розничные продажи, отражающие потребительскую активность, напротив, снизились на 0,9%.

Инвестиции в производственные мощности увеличилось на 2,1%, что является лучшим показателем с апреля текущего года.