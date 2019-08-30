Чебоксары, , 07:45 — REGNUMВ Чувашии по делу о банкротстве строительной компании «Победа», известной по долгострою в Чебоксарах по улице Калинина, на торги выставляют четыре нежилых помещения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На продажу выставляются нежилые помещения, расположенные в Чебоксарах и Йошкар-Оле. В столице Чувашии три объекта расположены по улице Энгельса, 3: два помещения расположены на цокольном этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома площадью 129,5 кв. метров (начальная цена 3 039 000 рублей) и 479,6 кв. метров (20 569 000 рублей), а также помещение, расположенное в железобетонном цокольном этаже двухэтажного кирпичного пристроя площадью 1363,3 кв. метров (51 161 000 рублей).

Также продаются помещения части I четырёхэтажного жилого дома с мансардой, магазином и офисами площадью 446,3 кв. метров в Йошкар-Оле (начальная цена 17 520 000 рублей).

Напомним, решением Арбитражного суда Чувашии от 04.07.2018 (резолютивная часть от 27.06.2018) ООО «Победа» признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально три жилищных долгостроя, все они расположены в Чебоксарах. Это объекты по улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик ООО «Победа») и позиция 5 микрорайона Соляное (застройщик ООО «Алза»).

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