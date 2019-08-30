Нижний Новгород, , 07:44 — REGNUMЗаконодательное собрание Нижегородской области на очередной сессии большинством голосов отклонило инициативу фракции КПРФ о повышении регионального материнского капитала в два раза — со 100 до 200 тыс. рублей. Депутаты, проголосовавшие против, отметили невостребованность данных мер господдержки, на что авторы инициативы напомнили о падении рождаемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении партии.

На сегодня в Нижегородской области наблюдается негативная тенденция в сфере демографии. По данным Росстата, в регионе за 2018 год родился 32 021 человек, а умерли — 48 419, то есть наблюдалось превышение смертности над рождаемостью — на 16 398 человек. Авторы инициативы по повышению материнского капитала отмечали, что в целом наблюдается спад рождаемости. Так, за январь-март 2019 года родилось всего 7044 ребёнка, что на 768 меньше, чем за такой же период 2018 года. Падение уровня рождаемости наблюдается с 2016 года.

Фракция КПРФ предложила поднять размер капитала, выплачиваемый при рождении или усыновлении второго ребёнка в регионе, со 100 до 200 тыс. рублей. Замспикера Заксобрания, лидер фракции Владислав Егоров отметил, что законопроект был обоснован «негативными тенденциями в демографической ситуации», а практика, которая применяется другими регионами, показывает, что данные меры актуальны и необходимы.

За инициативу проголосовали девять депутатов, большинство выступило против. В сообщении авторов законопроекта отмечается, что депутаты, которые выступали против, обосновали свою позицию невостребованностью данной меры. Инициатива в результате была отклонена.

Авторы в своём сообщении не уточнили, какой объём дополнительных средств бюджета потребовался бы, если бы поправки были одобрены.

Напомним, помимо регионального материнского капитала, семьям, где родился второй и последующий ребёнок, полагается федеральный материнский капитал. Он составляет более 453 тыс. рублей.