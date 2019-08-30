Челябинск, , 07:41 — REGNUMВ Челябинской области официально понижена ставка транспортного налога. Поправки в областной закон внесли депутаты Заксобрания.

Речь идёт о машинах мощностью до 150 л/с. и мотоциклах/мотороллерах мощностью до 36 л/с. Новые ставки будут действовать с 1 января.

Одной из задач закона в парламенте называют снижение на граждан и фирмы нагрузки по налогу. Спикер Заксобрания Владимир Мякуш заявляет, что такая работа идёт последовательно уже несколько лет. Ранее ставки были снижены для пенсионеров, которые являются обладателями машин мощностью до 180 л/с.

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