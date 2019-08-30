Владивосток, , 07:41 — REGNUMВ дни проведения Восточного экономического форума небо над Владивостоком будет закрыто для беспилотников, а море — для навигации судов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С 00:00 3 сентября до 00:00 6 сентября запрещено плавание в бухтах Новик — с северо-запада от мыса Доронина до мыса Шигина, Аякс и Парис — с северо-запада от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также Золотой Ро», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

В эти же дни в радиусе 200 км от аэропорта Владивостока на высоте от 0 до 8250 метров от уровня моря запрещены полёты беспилотников.

«Нарушителей режима ждёт штраф в размере от 2 до 500 тысяч рублей», рассказал «Вестям:Приморье» начальник аэродрома диспетчерского центра ФГУП Госкорпорации по организации воздушного движения Юрий Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в пятый раз пройдёт во Владивостоке на острове Русский с 4 по 6 сентября. В форуме примет участие президент РФ Владимир Путин.