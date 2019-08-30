Сеул, , 07:34 — REGNUMБанк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, данное решение было принято Советом по денежно-кредитной политике Банка Кореи на пленарном заседании.

Известно, что ранее ЦБ снизил учётную ставку на 0,25% в июле текущего года.

Представители ЦБ отмечают, что данное решение было принято на фоне нестабильности мировой экономики, продолжающимися напряженными отношениями между США и Китаем, а также с прекращением обмена разведданными с Японией.

Предполагается, что Банк Кореи может еще раз снизить учётную ставку до конца года.