Екатеринбург, , 07:27 — REGNUMВ Свердловской области до конца 2019 года будет приведено в порядок порядка 30 километров межпоселковых дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, речь идёт об автодороге «Невьянск — Реж — Артёмовский», которая ведёт в населённые пункты Килачевское и Черемисское. На ремонт дорог этих из федерального бюджета и региональной казны направлено 128 млн рублей.

Отметим, что в Свердловской области всего в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируется 27 участков дорог общей протяжённостью более 80 километров. Объём финансирования программы составляет 1,4 млрд рублей. На данный момент восемь участков уже сданы в эксплуатацию.