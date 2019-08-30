Ульяновск, , 07:26 — REGNUMВ Ульяновской области продолжается подготовка к I Всемирному фестивалю боевых искусств ТАФИСА (Международная ассоциация спорта для всех). Участие в проведении мастер-классов подтвердили 24 титулованных зарубежных и российских спортсменов, всего на фестивале будет представлено около трёх десятков видов единоборств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Спортивный праздник состоится с 13 по 17 сентября. По данным минспорта региона, для участия в фестивале зарегистрировались около 1 тыс. гостей из 26 стран. В том числе своё участие в проведении мастер-классов подтвердили 24 титулованных спортсменов — к примеру, основатель движения каратэ Фудокан Илья Йорга, почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси.

В основной программе фестиваля будет представлено 12 видов спорта — кудо, киокусинкай каратэ, самбо, корэш, бокс, фудокан каратэ, айкидо, кюдо, джиу-джитсу, панкратион, кикбоксинг, тайский бокс. Всего будет представлено около 30 видов единоборств.

Отметим, ТАФИСА — это Международная ассоциация спорта для всех, деятельность которой направлена на «поощрение физической активности ради здоровья, социального взаимодействия».