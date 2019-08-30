Казань, , 07:12 — REGNUMВ Татарии за 2019 год на баланс медицинских учреждений планируется передать 187 автомобилей скорой помощи. Часть транспорта уже получена, также врачам переданы специальные передвижные медкомплексы, которые позволят оказывать помощь даже в отдалённых сёлах с плохой транспортной доступностью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Все переданные 29 августа автомобили имеют современное оснащение. Они пригодны не только для транспортировки пациентов, но и оказания оперативной помощи, мониторинга состояния перевозимого. Предусмотрены в автомобилях и приборы для интенсивной терапии.

Рустам Минниханов, вручивший врачам ключи от новых автомобилей, отметил, что президентом РФ поставлена задача улучшить качество жизни, а регион — участник 12 нацпроектов. Он добавил, что от слаженной работы системы здравоохранения и соцзащиты напрямую зависит и качество жизни.

«Мы внимательно следим за состоянием транспортных средств, потому что автомобили скорой медицинской помощи — это очень важный элемент в работе системы здравоохранения», — заявил он.

Из четырёх мобильных комплексов три будут переданы для работы в сельской местности. В них есть оборудование, отвечающее за диагностику. У всех спецавтомобилей — повышенная проходимость с учётом состояния сельских дорог.

Напомним, первый комплекс уже работает в Татарии. С помощью него провели медобследование населения двух районов.