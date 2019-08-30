Ульяновск, , 07:04 — REGNUMВ Ульяновской области, где в прошлом году после масштабной реконструкции открылся международный аэропорт в Ульяновске (Баратаевка), планируется открыть новые направления. Соответствующие переговоры шли на международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В рамках МАКС-2019 года глава региона Сергей Морозов подписал соглашение с авиакомпанией «Сибирь», предполагающей новые направления полётов в города России из аэропорта Ульяновск (Баратаевка). Отмечается, что планируется организовать субсидируемые полеты до Новосибирска и Санкт-Петербурга, запустить дополнительные рейсы в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос увеличения количества рейсов также был поднят на встрече с руководством Росавиации и с представителями авиакомпании «Руслайн». Речь, в частности, идёт об авиаперелётах до Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт имени Н. М. Карамзина в Ульяновске (Баратаевка) открылся в сентябре 2018 года после масштабной реконструкции. Реконструкция взлётно-посадочных полос и объектов аэродромного комплекса проводилась в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Затраты составили почти 1,5 млрд рублей.

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