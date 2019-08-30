Чебоксары, , 06:45 — REGNUMВ Чувашии по делу ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Промтрактор», входит в концерн «Тракторные заводы»), где введено наблюдение, поступают первые требования потенциальных кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В настоящее время получен ряд требований кредиторов. В частности, ООО «Компания корпоративного управления» заявила о требовании в размере 17 846 196 207,06 рублей, ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» — о 21 171 168,95 рублей, общества «Сарэкс» и «Комплексное обеспечение» — о 826 744,84 и 91 545,69 рублей соответственно.

Процедура наблюдения введена в отношении публичного акционерного общества «Чебоксарский завод промышленных тракторов» введена определением Арбитражного суда Чувашии 5 июля 2019 года (резолютивная часть). Заявителем выступило общество «Энергострой-НН», заявив о задолженности в размере 22 930 150 рублей 10 копеек. Судебное заседание назначено на 3 декабря 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Промтрактор» зарегистрировано в 1993 году, основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительств.

На сайте предприятия заявляется, что «Промтрактор» — это «единственный в России и странах СНГ завод, входящий в четверку мировых предприятий-лидеров по производству тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники». Машины, выпускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, горнорудной и строительной отраслях.