Киров, , 06:28 — REGNUMВ Кировской области возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства общества «Слободской молочный комбинат». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Банкротство (cc) CafeCredit.com

Отмечается, что дело заведено по материалам прокурорской проверки, которая проводилась в связи с обращениями работников комбината, пожаловавшимся на невыплату зарплаты. В ведомстве отмечают, что данные факты подтвердились и возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре также отмечают, что время проверки выявлен факт «умышленного вывода активов» и перечисления средств отдельным работникам предприятия «под видом выплаты им заработной платы, размер которой значительно превышал размеры, указанные в трудовых договорах». В ведомстве считают, что общая сумма превысила 10 млн рублей. Материалы были переданы полиции, которая возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Дело соединены в одно производство.

Отметим, что определением Арбитражного суда Кировской области от 21 февраля 2019 года в отношении «Слободского молочного комбината» введена процедура наблюдения. Временный управляющий в июле 2019 года по итогам анализа финансового состояния должника пришёл к выводу, что восстановление платежеспособности должника невозможно и целесообразно введение в отношении должника процедуры конкурсного производства.