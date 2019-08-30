Екатеринбург, , 06:16 — REGNUMЗа первое полугодие в Свердловской области на финансирование социальной сферы направлено 85,3 млрд рублей, что составляет 72,4% от расходов регионального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики.

Также с января по июнь в казну Свердловской области поступило более 116 млрд рублей, а расходы бюджета за полугодие составили более 117 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 1,2 млрд рублей.

Отметим, что согласно полугодовому отчёту государственный долг Свердловской области в сравнении с январём 2019 года снизился на 12 млрд рублей.