Киров, , 06:15 — REGNUMВ Кировской области индекс промышленного производства в январе-июле 2019 года по отношению аналогичному прошлогоднему периоду 104,9%. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в обрабатывающих производствах за восемь месяцев текущего года к январюи-июлю 2018 года индекс составил 105,7%, в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов — 139%.

Объемы добычи полезных ископаемых сократились на 2,7%, в электроэнергетике спад составил 5,4%.

По последним данным Росстата, в I квартале 2019 года объем промышленного производства в Поволжье подрос на 2%. Снижение зарегистрировано только в двух регионах — Чувашии и Марий Эл. Наибольший рост показала Удмуртия, где индекс промпроизводства составил 111,8%.